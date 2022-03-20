سوق السعودية
خسائر "ساتورب" تتراجع 65% إلى 908 ملايين ريال في 2021
بسبب تحسن هوامش الربح للتكرير والبتروكيماويات بالإضافة إلى زيادة طاقة المعالجة للمصفاة
أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، اليوم الأحد، عن النتائج المالية للعام 2021 للشركة الأم أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب".
وبحسب النتائج على "تداول السعودية"، فإن خسائر "ساتورب" تراجعت إلى نحو 907.89 مليون ريال في 2021، مقارنة بخسائر نحو 2.59 مليار ريال، بنسبة تراجع 64.99%.
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وأرجعت انخفاض الخسائر إلى تحسن هوامش الربح للتكرير والبتروكيماويات، بالإضافة إلى زيادة طاقة المعالجة للمصفاة.
وارتفعت إيرادات "ساتورب" بنسبة 84.4% إلى 41.71 مليار ريال في 2021، مقارنة بنحو 22.62 مليار ريال في 2020.
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