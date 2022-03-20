مصادر للعربية: سعر اكتتاب شركة "علي الغانم" في بورصة الكويت 790 فلساً للسهم

قالت مصادر مطلعة إن سعر الاكتتاب لسهم شركة علي الغانم وأولاده للسيارات في الكويت سيكون 790 فلساً، حيث تتهيأ الشركة لإدراج أسهمها في البورصة الكويتية بنهاية مايو المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات مع "العربية"، أن الشركة تنوي توزيع أرباح نصف سنوية بنسبة 6% نقداً.

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كانت الشركة قد تقدمت الأسبوع الماضي بطلب إدراج 45% من رأسمالها في البورصة الكويتية بعد أن استوفت جميع متطلبات الإدراج.

وبعد إدراجها ستصبح أول شركة عائلية لوكالات السيارات تدرج في منطقة الخليج.

وتعتبر شركة علي الغانم واحدة من أقدم وأكبر الشركات العائلية الكويتية، حيث تأسست عام 1960 على يد رئيس مجلس إدارة الشركة علي الغانم وهو رئيس غرفة التجارة السابق. وتعتبر الشركة الوكيل الحصري لسيارات "بي أم دبليو" ولاند روفر ورولز رويس ومكلارين وميني كوبر وجيلي وغريت وول.

ومعها أيضا، وكالات عالمية كبيرة في مجال الزيوت والبطاريات والإطارات، وكذلك هي مساهم رئيسي في وكالتي "بي أم دبليو" العراق ومصر. ولدى الشركة موارد مالية أخرى تأتيها في قطاعات أخرى هي الصيانة وقطع الغيار والأكسسوارات وورش تصليح الهياكل كما يظهر موقع الشركة الإلكتروني.