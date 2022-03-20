موديز تثبت التصنيف الائتماني لـ STC والكهرباء السعودية عند A1

أكدت وكالة موديز تصنيفات شركة الاتصالات السعودية (stc) في الفئة A1 وتصنيفات شركة الكهرباء السعودية (SEC) في الفئة A1. وتبقي النظرة المستقبلية على تصنيفات شركتي stc وSEC مستقرة. وسحبت التقييم الائتماني الأساسي في الفئة a1 لشركة stc والتقييم الائتماني الأساسي في الفئة baa1 لشركة الكهرباء السعودية، إذ إنها لم تعد تصنّف الشركتين كمُصدرين مرتبطين بالحكومة.

ويأتي هذا في أعقاب إصدار موديز تصنيفات لصندوق الاستثمارات العامة PIF الحاصل على تصنيف في الفئة A1 مع نظرة مستقبلية مستقرّة وهو الشركة الأم لشركة stc وشركة كهرباء السعودية.

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وفي 7 فبراير، أصدر موديز للمرة الأولى تصنيف المُصدر لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) وفقاً لمنهجية المصدرين المرتبطين بالحكومة.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة 64٪ من شركة stc و74.3٪ من شركة كهرباء السعودية وهو مملوك بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية الحاصلة على تصنيف في الفئة A1 مع نظرة مستقبلية مستقرّة، وفقا لموديز.

ولم تعد وكالة موديز تصنّف شركتي stc وكهرباء السعودية وفقاً لمنهجية المصدرين المرتبطين بالحكومة حيث إنها لا تعتبر عادةً الشركات التابعة لمُصدر مرتبط بالحكومة كمُصدر مرتبط بالحكومة أيضاً.

وقالت إن إزالة صفة الارتباط بالحكومة لا يؤثّر على تصنيفات شركتي stc و كهرباء السعودية التي تمّ تأكيدها، كما ستبقى وكالة Moody's في الأخذ بعين الاعتبار أي مزايا متعلّقة بالملكية الحكومية غير المباشرة بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه صندوق الاستثمارات العامة (PIF) كمساهم استراتيجي على أساس نوعي.

لم يستفد تصنيف شركة stc من أي رفع لدرجة التصنيف وفقاً لمنهجية المصدرين المرتبطين بالحكومة، إذ أنّ الشركة تتميّز بتقييم مستقل بمواصفات واقع ائتماني في الدرجة القوية من الفئة A، غير أنّ تصنيف المُصدر لشركة stc يعكس أهمية الشركة الاستراتيجية بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) ولحكومة المملكة العربية السعودية، وفقا لموديز

وتأخذ تصنيفات شركة كهرباء السعودية SEC في الفئة A1 بعين الاعتبار تقييماً مستقلّاً يتميّز بمواصفات واقع ائتماني في الدرجة القوية من الفئة Baa.

ويعكس تصنيف المُصدر أهمية شركة كهرباء السعودية الاستراتيجية المستمرّة بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) ولحكومة المملكة العربية السعودية.

وأوضحت موديز أن التقييم المستقل لشركة SEC مدعوم بانخفاض مخاطر العمل لأنشطة الكهرباء المتكاملة ومكانتها السوقية الرائدة في المملكة العربية السعودية إلى جانب الدعم المستمر والمتواصل من الحكومة بما في ذلك الوقود وغيره من أشكال الدعم.

ومنذ 1 يناير/كانون الثاني 2021، تعمل الشركة السعودية للكهرباء (SEC) بموجب إطار قاعدة أصول منظّم جديد يتسم بالشفافية و توفير الدعم. وتعكس تصنيفات شركة SEC في الفئة A1 أيضاً زيادة عبء الديون بفعل الاستثمارات الكبيرة التي يتم القيام بها لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المملكة العربية السعودية.