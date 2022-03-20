"الخدمات الأرضية" تربح 23.7 مليون ريال من بيع 4.5 مليون سهم في السوق السعودية

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، اليوم الأحد، عن بيع استثماراتها في الأسهم المحلية وعددها 4,523,715 سهما، وهو ما يمثل 100% من مجموع الأسهم المملوكة للشركة في 17 مارس 2022، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على عملية البيع.

ونتج عن عملية البيع تحقيق الشركة أرباحا صافية بلغت 23.67 مليون ريال، وسوف تنعكس هذه الأرباح في قائمة الدخل ضمن نتائج الربع الأول من السنة المالية 2022.

مادة اعلانية

وتراجعت خسائر الشركة السعودية للخدمات الأرضية الفصلية بعد الزكاة والضريبة 49.8%، في الربع الثالث من 2021، إلى 43.4 مليون ريال، مقابل خسائر 86.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى أساس فصلي تقلصت الخسائر 53%، حيث كانت 93 مليون ريال، في الربع السابق.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، تراجعت خسائر الشركة بعد الزكاة والضريبة 54%، إلى 153 مليون ريال، مقابل 336 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.