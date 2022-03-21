أرباح "المنجم" ترتفع 66% إلى 46 مليون ريال في الربع الرابع

أظهرت النتائج المالية لشركة المنجم للأغذية، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 65.5% في الربع الرابع من 2021، إلى 46 مليون ريال، مقارنة بنحو 27.8 مليون ريال أرباحها في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "المنجم" بنسبة 12.7% إلى 52.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن صافي الربح في الربع الرابع من 2021، ارتفع على أساس سنوي، بسبب نمو الإيرادات بنسبة 9.2% لتبلغ 679.5 مليون ريال، وارتفاع مجمل الربح بنسبة 18.1%، وذلك بسبب تحسن أسعار البيع في بعض مجموعات الأصناف الرئيسية.

ويعود كذلك إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 6.8% لتصل إلى 57.6 مليون ريال نتيجة لانخفاض مصاريف التسويق مقارنة مع الربع المماثل من العام 2020.

وخلال العام 2021، تراجع صافي أرباح المنجم للأغذية بنسبة 27.7% بعد الزكاة والضريبة إلى 166.1 مليون ريال مقارنة بنحو 229.7 مليون ريال صافي أرباح العام 2020.