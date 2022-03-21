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أرباح "المنجم" ترتفع 66% إلى 46 مليون ريال في الربع الرابع

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المنجم للأغذية
المنجم للأغذية
سوق السعودية

أرباح "المنجم" ترتفع 66% إلى 46 مليون ريال في الربع الرابع

بسبب نمو الإيرادات بنسبة 9.2%

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية لشركة المنجم للأغذية، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 65.5% في الربع الرابع من 2021، إلى 46 مليون ريال، مقارنة بنحو 27.8 مليون ريال أرباحها في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "المنجم" بنسبة 12.7% إلى 52.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن صافي الربح في الربع الرابع من 2021، ارتفع على أساس سنوي، بسبب نمو الإيرادات بنسبة 9.2% لتبلغ 679.5 مليون ريال، وارتفاع مجمل الربح بنسبة 18.1%، وذلك بسبب تحسن أسعار البيع في بعض مجموعات الأصناف الرئيسية.

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ويعود كذلك إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 6.8% لتصل إلى 57.6 مليون ريال نتيجة لانخفاض مصاريف التسويق مقارنة مع الربع المماثل من العام 2020.

وخلال العام 2021، تراجع صافي أرباح المنجم للأغذية بنسبة 27.7% بعد الزكاة والضريبة إلى 166.1 مليون ريال مقارنة بنحو 229.7 مليون ريال صافي أرباح العام 2020.

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