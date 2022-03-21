"بيركشير" توافق على أولى صفقاتها العملاقة للعام 2022

قالت شركة بيركشير هاثاواي، إنها وافقت على شراء شركة التأمين أليغاني Alleghany مقابل 11.6 مليار دولار، أو 848.02 دولار للسهم نقداً.

وتمثل قيمة الصفقة، وفقاً لبيركشير، مكرر قيمة دفترية 1.26 مرة، على القوائم المالية للعام 2021، بالإضافة إلى علاوة بنسبة 16% على متوسط سعر سهم شركة Alleghany في الثلاثين يوماً الماضية. ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة في الربع الأخير من العام الجاري.

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وصعد سهم أليغاني بأكثر من 15% في تعاملات ما قبل التداول، وفقاً لشبكة "CNBC".

ومن خلال الشركات التابعة لها، تشارك أليغاني في عدد من شركات التأمين المختلفة، بما في ذلك تخصص البيع بالجملة والممتلكات والخسائر وإعادة التأمين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيركشير هاثاواي، وارن بافيت، في بيان: "ستكون بيركشير المقر الدائم المثالي لشركة Alleghany، وهي شركة كنت أراقبها عن كثب منذ 60 عاماً".

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة أليغاني، جوزيف براندون، بالصفقة باعتبارها "صفقة رائعة لمساهمي الشركة الحاليين وشركاتها وعملائها وموظفيها"، مشيراً إلى أن "قيمة هذه الصفقة تعكس جودة محفظة الشركة".

وقد تفاجئ الصفقة بعض مساهمي بيركشير، حيث أعرب بافيت وساعده الأيمن - نائب الرئيس تشارلي مونغر - عن إحباطهما في بحثهما عن عملية استحواذ كبيرة.

وفي رسالته السنوية للعام 2022 إلى المساهمين، قال بافيت إنه ومونغر وجدا القليل الذي "يثيرهما" في ما يتعلق بعمليات الاستحواذ الكبيرة.

ومن المؤكد أن قيمة الصفقة البالغة 11.6 مليار دولار هو رقم صغير مقارنة بأكوام النقد الهائلة التي تمتلكها بيركشير، والبالغة 146.72 مليار دولار في نهاية 2021.