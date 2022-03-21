مساهمو "المتقدمة" يقرون زيادة رأسمالها 20.1% بأسهم منحة

وافق مساهمو الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة 20.11% عن طريق منح سهم مجاني لكل 5 أسهم مملوكة.

وقالت "المتقدمة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي مبلغ الزيادة 435.266 مليون ريال، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 2.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.16 مليار ريال قبل الزيادة.

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ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 260 مليون سهم مقارنة بنحو 216.47 مليون سهم قبل الزيادة.

وتكون زيادة رأس المال عن طريق رسملة مبلغ نحو 261.26 مليون ريال من الاحتياطي النظامي، ونحو 174.1 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

وتهدف الزيادة إلى دعم قاعدة رأسمال الشركة لتتناسب مع حجم أصول الشركة والتوسعات المستقبلية.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وقالت "تداول السعودية"، إنه بناءً على إقرار زيادة رأسمال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 68.9 ريال لهذا اليوم الاثنين وإلغاء الأوامر القائمة.

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء 23 مارس 2022.

ووافق المساهمون على شراء الشركة عدداً من أسهمها وبحد أقصى 1.5 مليون سهم، بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الأسهم التحفيزية للموظفين، وسيتم تمويلها عن طريق الموارد الذاتية للشركة.

وأقر المساهمون ما تم توزيعه من أرباح للشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2021، والبالغ مجموعها 2.6 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 26% من رأسمال الشركة، وبمبلغ إجمالي 562.8 مليون ريال.