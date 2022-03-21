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وثيقة: مبادلة للاستثمار في أبوظبي تبيع سندات بقيمة 1.5 مليار دولار

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أبوظبي

وثيقة: مبادلة للاستثمار في أبوظبي تبيع سندات بقيمة 1.5 مليار دولار

شملت آجالا حتى 10 سنوات

دبي - رويترز

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أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي طرحت للبيع سندات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقالت الوثيقة إن وحدة تابعة لمبادلة تبيع سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وسندات لأجل عشر سنوات بقيمة مليار دولار عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

ومبادلة للاستثمار، التي تدير أصولا بقيمة 894 مليار درهم (243.42 مليار دولار)، هي ثاني أكبر مستثمر سيادي في أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار.

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