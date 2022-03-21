أبوظبي
وثيقة: مبادلة للاستثمار في أبوظبي تبيع سندات بقيمة 1.5 مليار دولار
شملت آجالا حتى 10 سنوات
أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي طرحت للبيع سندات بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقالت الوثيقة إن وحدة تابعة لمبادلة تبيع سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وسندات لأجل عشر سنوات بقيمة مليار دولار عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
مادة اعلانية
ومبادلة للاستثمار، التي تدير أصولا بقيمة 894 مليار درهم (243.42 مليار دولار)، هي ثاني أكبر مستثمر سيادي في أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار.
اقرأ أيضاً
-
هل يواصل سهم أرامكو القفزات السعرية؟ .. هذه عوامل مؤثرةعلاء آل إبراهيم: مهما كانت ارتفاعات أسعار النفط كبيرة فإن تأثيرها على نتائج أرامكو سيكون محدودا قصص اقتصادية
-
"تداول السعودية" تضيف أسهم 15 شركة جديدة إلى مؤشراتهاوتحدث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين أسواق المال
-
أرامكو للعربية: نطرح 140 مشروعاً في مختلف مجالات الطاقة خلال 3 سنواتطرح آلية التسجيل أمام المقاولين المهتمين بالتسجيل بقائمة أرامكو للمقاولين المؤهلين قصص اقتصادية
مادة إعلانية