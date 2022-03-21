"سيسكو" تعتزم الاستحواذ على حصة مباشرة 31.7% في "جرين دوم" بـ44.5 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن موافقة مجلس الإدارة على الاستحواذ على حصة مباشرة بنسبة 31.7% في شركة جرين دوم للاستثمارات المحدودة "جرين دوم" من خلال نقل ملكية الأسهم من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة "لوجي بوينت" التابعة لها، إلى "سيسكو" مقابل مبلغ قدره 44.5 مليون ريال.

وقالت "سيسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الاستحواذ يخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي لشركة "سيسكو" القادم.

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وأضافت أنه سيتم تمويل الصفقة، نقدياً.

يخضع الاستحواذ لموافقة مساهمي "سيسكو" في اجتماع الجمعية العامة السنوي القادم.

وشركة جرين دوم للاستثمارات المحدودة هي صندوق استثمار لوجستي يقع المقر الرئيسي له في مدينة دبي الإماراتية، ويستثمر في شركات مربحة مع التركيز على الشركات التي تعمل في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي 25 نوفمبر 2021 استحوذت شركة "جرين دوم" على 100% من رأس مال شركة إليت المحدودة "إليت"، واستثمرت "لوجي بوينت"، التي تمتلك 31.7% في شركة "جرين دوم"، بتقديم مساهمة أولية في رأس المال بقيمة 58 مليون ريال.

بعد اكتمال عملية الاستحواذ، تمكنت شركة "جرين دوم" من الحصول على تمويل للاستحواذ بقيمة 42.5 مليون ريال بناءً على القوة المالية لشركة "إليت"، وبالتالي خفض مساهمة حقوق الملكية المطلوبة من مساهمي شركة "جرين دوم" بمبلغ 42.5 مليون ريال.

ونتيجة لذلك، قامت شركة "جرين دوم" بسداد 42.5 مليون ريال، تلقت "لوجي بوينت " منها 13.5 مليون ريال تمثل 31.7% من حصتها في شركة "جرين دوم".

ينتج عن ذلك مساهمة رأسمالية صافية مدفوعة من "لوجي بوينت " بقيمة 44.5 مليون ريال وهو ما ستدفعه سيسكو فعليًا إلى شركة "لوجي بوينت " للاستحواذ على 31.7% من شركة "جرين دوم".

وتعتمد استراتيجية "جرين دوم" على نموذج الشراء والبناء الذي يحقق نمو اقتصادي في سوق الخدمات اللوجستية.

وتتماشى هذه الاستراتيجية بشكل متسق مع استراتيجية "سيسكو" لقطاع الخدمات اللوجستية التابع لها، حيث يساعد الشركة على تقديم مجموعة أكثر تنوعاً من الخدمات اللوجستية للعملاء.

ووفقاً لذلك، ترى إدارة "سيسكو" ومجلس إدارتها أن هذه الصفقة ستدعم أعمال "سيسكو" ومحفظتها وأن هناك أسباباً مقنعة لدمج "جرين دوم" مباشرةً في محفظة المجموعة، بحيث يمكن لأعمالها الحصول على هذا الدعم وإدارتها بشكل مباشر.

وفي الوقت نفسه، ستواصل شركة "لوجي بوينت" التابعة لـ "سيسكو" التركيز على توسيع نطاق أعمالها في جميع أنحاء المملكة، كمطور ومشغل في مجال العقارات الخاصة بالقطاع اللوجستي.

وتأتي الصفقة في ظل استمرار شركة "سيسكو" في إحراز تقدم جيد في تنفيذ استراتيجية النمو الجديدة للخمس سنوات القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الحالية في قطاعاتها الأساسية والاستثمار في الأصول التي توفر فرصاً كبيرة للتوسع وتسريع الإيرادات لشركة "سيسكو" ومساهميها.

وبالإضافة إلى الصفقة تضمنت الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الشركة خلال الـ12 شهراً الماضية دعماً لتنفيذ استراتيجيتها الجديدة، تشمل تخفيض حصتها المملوكة مباشرة في شركة "محطة بوابة البحر الأحمر"، والتوسع من خلال "لوجي بوينت"، والحصول على عقود مهمة بالنسبة لقطاع حلول المياه من أجل إنشاء محطات معالجة مستقلة لمياه الصرف الصحي.

وسيظهر الأثر المحاسبي للصفقة في القوائم المالية لشركة سيسكو في الربع الثاني من العام 2022، والتي سيتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب. وسيتم تسجيل حقوق ملكية "جرين دوم" في البيانات المالية لشركة "سيسكو".