"شعاع كابيتال" تستحوذ على حصة أغلبية في شركة التكنولوجيا المالية "سوق المال"

أعلنت شعاع كابيتال، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نجاحها باستكمال مشروع استثمار استراتيجي في شركة سوق المال المتخصصة في التكنولوجيا المالية. وسيوفر هذا الاستثمار رأس المال اللازم للنمو، مما يسمح لـ "سوق المال" بتنفيذ خطة نمو طموحة على مدار الـ 24 شهراً القادمة.

وعقب الاستثمار؛ ستواصل أمبارين موسى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوق المال، قيادة أعمال الشركة والإشراف على توسيع خدماتها. وتنضم "شعاع" إلى المستثمرين الاستراتيجيين الحاليين في الشركة وهم "الرياض المالية" والموقع الإلكتروني المتخصص بالمقارنة GoCompare في المملكة المتحدة، واللذان سيظلان مساهمين في "سوق المال".

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ويدعم هذا الاستثمار استراتيجية "شعاع كابيتال" الرامية لزيادة عروضها الرقمية وتعزيز فرص الاستثمار والتمويل الشخصي التي توفرها للمستهلك. كما تتماشى هذه الرؤية في الوقت ذاته مع خطة النمو المستقبلي لشركة "سوق المال" التي تتطلع إلى تعزيز عروضها وتطوير منصة إدارة مالية شخصية تشمل جانبي التثقيف والتوعية المالية.

وأطلقت "سوق المال" خلال العام الماضي أول برنامج تثقيف مالي للموظفين من خلال برنامجها MoneyDoctor الأول من نوعه في المنطقة والجهة الرائدة في القطاع فيما يتعلق بتمثيل صوت العميل لدى المؤسسات المالية. ويجسد هذا البرنامج الخطوة الأولى على طريق تحقيق رؤية الشركة المتمثلة بالسماح للعملاء بتثقيف أنفسهم، والحصول على موافقة فورية مسبقة على منتجاتهم الائتمانية، وتتبع عملية إنفاقهم، وتنمية ثرواتهم، وكل ذلك عبر منصة واحدة.

وتقدم شركات مثل "ماجد الفطيم" و"كريم" و"شركة الإمارات لتموين الطائرات" حالياً برنامج MoneyDoctor لموظفيها انطلاقاً من إيمانها بالدور الجوهري للصحة المالية في ضمان سلامة وراحة الموظف عموماً. وتندرج القضايا المالية بين أبرز أسباب التوتر وانخفاض الإنتاجية في بيئة العمل. وفيما نخرج حالياً من عامين مليئين بالاضطرابات الناجمة عن جائحة "كوفيد – 19"، أصبحت الصحة المالية أكثر أهمية بالنسبة للموظفين فضلاً عن كونها عاملاً مهماً يتعين على الرؤساء التنفيذيين مراعاته للحفاظ على سلامة وراحة الموظفين.