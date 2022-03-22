سوق السعودية
أرباح "أسمنت تبوك" تتراجع 65.5% إلى 17.8 مليون ريال في 2021
أرجعته إلى انخفاض قيمة وكمية المبيعات
أعلنت شركة أسمنت تبوك عن النتائج المالية لعام 2021، مسجلة انخفاضا في صافي الأرباح بنسبة بلغت 65.5%.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أنها حققت صافي ربح بلغ 17.8 مليون ريال بنهاية العام 2021، مقارنة مع تسجيلها أرباحا قدرها 51.6 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2020.
مادة اعلانية
وبيّنت أن سبب انخفاض صافي الربح، يعود إلى تراجع قيمة وكمية المبيعات، والتأثر العام الحالي بأعباء تعديل التدفقات النقدية لالتزام مالي بمبلغ 5.815 مليون ريال، في حين تأثر العام 2020 بمكاسب تعديل التدفقات النقدية لالتزام مالي بمبلغ 17.751 مليون ريال، تماشيا مع المعايير الدولية للتقارير المالية.
اقرأ أيضاً
-
مجلس الوزراء السعودي يؤكد على أهمية اتفاق أوبك+ في استقرار أسواق النفطهجمات الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المملكة تصعيد خطير طاقة
-
اكتتاب "سهل".. تغطية طرح المؤسسات 50 مرة والسعر النهائي 20 ريالاًإتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة أسواق المال
-
الخطوط السعودية وجبل عمر توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز الحج والعمرةتتضمن الترويج لفنادق جبل عمر ضمن منصة "عطلات السعودية" سياحة وسفر
مادة إعلانية