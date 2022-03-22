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أرباح "أسمنت تبوك" تتراجع 65.5% إلى 17.8 مليون ريال في 2021

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أسمنت تبوك
أسمنت تبوك
سوق السعودية

أرباح "أسمنت تبوك" تتراجع 65.5% إلى 17.8 مليون ريال في 2021

أرجعته إلى انخفاض قيمة وكمية المبيعات

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت تبوك عن النتائج المالية لعام 2021، مسجلة انخفاضا في صافي الأرباح بنسبة بلغت 65.5%.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أنها حققت صافي ربح بلغ 17.8 مليون ريال بنهاية العام 2021، مقارنة مع تسجيلها أرباحا قدرها 51.6 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2020.

وبيّنت أن سبب انخفاض صافي الربح، يعود إلى تراجع قيمة وكمية المبيعات، والتأثر العام الحالي بأعباء تعديل التدفقات النقدية لالتزام مالي بمبلغ 5.815 مليون ريال، في حين تأثر العام 2020 بمكاسب تعديل التدفقات النقدية لالتزام مالي بمبلغ 17.751 مليون ريال، تماشيا مع المعايير الدولية للتقارير المالية.

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