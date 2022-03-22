.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أكبر موردي أبل يستأنف الإنتاج بعد تعطل سببته موجة كوفيد في الصين

  • الخط
اختبارات كورونا داخل مصنع فوكسكون بالصين (رويترز)
اختبارات كورونا داخل مصنع فوكسكون بالصين (رويترز)
أبل

أكبر موردي أبل يستأنف الإنتاج بعد تعطل سببته موجة كوفيد في الصين

الشركة كانت أعلنت توقف الإنتاج مؤقتا بسبب ارتفاع حالات كورونا في منطقة شنتشن الصينية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استأنفت شركة فوكسكون Foxconn، وهي مورد رئيسي لشركة أبل، عملياتها العادية في مدينة شنتشن Shenzhen الصينية، بعد أن أدى الارتفاع الطفيف في حالات كوفيد-19 في المنطقة إلى توقف الإنتاج مؤقتًا الأسبوع الماضي، وفقًا لوكالة "رويترز".

قالت Foxconn يوم الأربعاء الماضي، إنها استأنفت الإنتاج جزئيًا في شنتشن من خلال تطبيق نظام "الحلقة المغلقة" مع الموظفين الذين يعيشون في المجمع الصناعي. وعلى الرغم من أن الشركة تنتج بعض أجهزة iPhone و iPad و Mac في مصنع شنتشن، إلا أن ما يقرب من نصف أجهزة iPhone يتم إنتاجها في مصنع آخر يقع في مقاطعة Henan، وفقًا لمذكرة نشرها بنك أميركا الأسبوع الماضي.

وقال المحللون في ذلك الوقت إن الشركة قد تنقل الإنتاج على المدى القصير إذا لم يكن الإغلاق واسع النطاق، بحسب ما نقلته شبكة CNBC الأميركية.

مع ذلك، جاء التوقف الأولي بعد أيام فقط من إعلان شركة أبل عن العديد من الإصدارات الجديدة، ما خلق مخاوف من أن الإغلاق قد يتسبب في نقص المنتجات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما تفاصيل الحرب بين المصارف والقضاء في لبنان؟ ما تفاصيل الحرب بين المصارف والقضاء في لبنان؟
اكتشف المزيد