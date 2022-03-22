ارتفاع خسائر "فيبكو" إلى 9.1 مليون ريال في 2021

أظهرت النتائج المالية لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو"، ارتفاع خسائر الشركة إلى 9.1 مليون ريال في العام 2021، مقارنة بخسائر قدرها 3 ملايين ريال سجلتها الشركة خلال عام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن سبب ارتفاع صافي الخسارة يعود إلى ما يلي:

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- انخفاض طفيف في مجمل الربح نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة تكاليف الإنتاج بفعل ارتفاع الحد الأدنى من الأجور للموظفين السعوديين، وذلك بالرغم من نمو مبيعات الشركة وشركتها التابعة.

- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة لزيادة مبيعات التصدير وارتفاع أسعار الشحن عالمياً، إضافة إلى التوسع في فتح فروع توزيع للبيع بالتجزئة للشركة التابعة (شركة فبك للصناعة).

- زيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة في الشركة التابعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم (9)، فضلا عن أنه تم عكس مخصص الخسائر الائتمانية في الشركة الأم لانتفاء الغرض منه خلال العام المالي 2020، وذلك لتحصيل المبالغ المستحقة بشكل رئيسي وتسوية العلاقات الائتمانية مع بعض العملاء.

- انخفاض الإيرادات الأخرى الناشئة - بشكل رئيسي - عن إحلال أصول رأسمالية متدنية الجدوى الاقتصادية بأصول أخرى جديدة ذات كفاءة عالية بما سينعكس إيجاباً على الطاقة الإنتاجية، وذلك خلال العام المالي 2021، بالإضافة إلى وجود بعض مبالغ الدعم المحصلة من صندوق تنمية الموارد البشرية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحميل بعض العملاء بغرامات تأخير ناشئة عن علاقات تعاقدية خلال العام المالي 2020.

- ارتفاع تكاليف التمويل بسبب ارتفاع تكلفة فائدة الالتزام المحتمل مقابل شراء الحصة غير المسيطرة في الشركة التابعة، وذلك بالرغم من المبادرات الحكومية التي أطلقتها الدولة (ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي) للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد، والمتعلقة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة من القروض بدون فوائد تمويلية.

- ارتفاع مخصص الزكاة.