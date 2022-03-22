بنك BNP Paribas ينضم إلى نظرائه الأوروبيين ويوقف أعماله الجديدة في روسيا

أوقف بنك بي إن بي باريبا BNP Paribas الفرنسي جميع الأعمال التجارية الجديدة في روسيا، لينضم إلى نظرائه الأوروبيين بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

قال البنك الذي يتخذ من باريس مقراً له، إنه أبلغ عملاءه من الشركات أن وحدته المحلية في روسيا لن تكون قادرة على معالجة معاملاتهم اعتباراً من نهاية مارس، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن بيان للبنك أرسل عبر البريد الإلكتروني في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين.

مادة اعلانية

ينضم بنك بي إن بي باريبا إلى مجموعة متزايدة من المقرضين الذين ينسحبون من روسيا وسط عقوبات واسعة النطاق مفروضة على البلاد. وفي الأسابيع الماضية، اتخذ كل من Goldman Sachs و JPMorgan Chase & Co و Deutsche Bank و Commerzbank خطوات لوقف الأعمال في روسيا.

كان البنك أعلن في وقت سابق أنه سيتوقف عن تقديم تمويل جديد في روسيا، وأجّل يوم المستثمر حتى الصيف. وقد بلغ إجمالي تعرض BNP للسوق الروسية حوالي 1.3 مليار يورو (1.4 مليار دولار) في نهاية ديسمبر. وكان البنك خرج من سوق التجزئة المصرفية المحلية في العام 2012 وأنهى أنشطته المالية الاستهلاكية الروسية في العام 2020.

وقال منافسه الفرنسي Societe Generale، الذي لديه أيضًا تعرض أكبر لروسيا، إنه يسعى لتقليل المخاطر في البلاد مع الحفاظ على المرونة في وحدته المحلية Rosbank. كما قال بنك Credit Agricole إنه أوقف مؤقتًا تمويل المشروعات الجديدة في روسيا.