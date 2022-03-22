تابعة لـ"مهارة" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 40% من "السعودية للنظم الصحية

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة" عن قيام شركة مسار النمو للاستثمار والمملوكة لشركة مهارة بنسبة 100% بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مساهمي الشركة السعودية للنظم الصحية للاستحواذ على 40% من أسهمهم في الشركة وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة أسست عام 1996 وهي متخصصة في مجال تقديم الإعاشة للمستشفيات.

وقالت شركة "مهارة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة المذكرة 90 يوماً قابلة للتمديد بموافقة البائعين والمشترين.

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وأضافت أن التقييم النهائي يعتمد على نتائج الفحص النافي للجهالة، ويعتمد إتمام العملية على موافقة مجلس إدارة شركة "مهارة" والبائعين، إضافة إلى الحصول على الموافقات النظامية اللازمة شاملة عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة.