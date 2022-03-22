خسائر السعودية للأسماك تتراجع 15.9% إلى 34.2 مليون ريال في 2021

تراجعت خسائر الشركة السعودية للأسماك بنسبة 15.9% في العام 2021 إلى 34.18 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 40.65 مليون ريال في 2020.

وقالت الشركة السعودية للأسماك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع الخسائر يعود إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 16% عن العام 2020 مع إعادة تشغيل مزارع الربيان في الحريضة، وارتفاع إجمالي الربح نتيجة المكاسب من إعادة تقييم الأصول الحيوية بقيمة 12 مليون ريال.‏

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وأضافت أن تراجع الخسائر يعود كذلك إلى انخفاض تكلفة المبيعات لتصل إلى 90% من إجمالي المبيعات مقارنة بـ94% من العام 2020 نتيجة إعادة ‏تشغيل مزارع الربيان وانخفاض التكاليف الثابتة لوحدات الإنتاج.

وأشارت إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 39% من أرباح وديعة مرابحة.‏

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تحولت السعودية للأسماك إلى الربحية بنحو 3.66 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقارنة بخسائر نحو 14.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وبلغ إجمالي الخسائر المتراكمة في نهاية 2021 نحو 128.6 مليون ريال ما يعادل 32.15% من رأس المال.