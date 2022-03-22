سوق السعودية
"الخليجية العامة" تتحول لخسارة بـ84 مليون ريال في 2021
بسبب ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة وتكاليف إصدار وثائق التأمين والمصاريف العمومية والإدارية
تحولت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني "الخليجية العامة" إلى تحقيق خسارة نحو 84.07 مليون ريال في 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 8.86 مليون ريال قبل الزكاة في 2020.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن التحول للخسارة يعود إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة، والارتفاع في تكاليف إصدار وثائق التأمين والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية.
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وذكرت "الخليجية العامة" أن خسائرها المتراكمة بلغت نحو 131.8 مليون ريال في نهاية العام 2021 ما يعادل نسبة 26.3% من رأس المال البالغ 500 مليون ريال.
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