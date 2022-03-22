"مبادلة" و"آريس غولد" تنفذان مشروعاً مشتركاً للذهب في كولومبيا

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن إبرامها اتفاقية نهائية مع شركة "آريس غولد" لتشغيل مشروع "سوتو نورتي" للذهب في كولومبيا، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويعد المشروع أحد أكبر مشاريع الذهب في مرحلة دراسة الجدوى على مستوى العالم.

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ومن خلال الشراكة، ستستحوذ "آريس غولد" على حصة ملكية بنسبة 20% في "Sociedad Minera de Santander SAS" و"Sociedad Minera Calvista Colombia"، يطلق عليهما معاً اسم "مينيسا"، مع إمكانية استحواذ الشركة أيضاً على 30% إضافية من حصة الملكية في "مينيسا".

وتعد "مينيسا"، المالك الوحيد لمشروع "سوتو نورتي" للذهب، ويتميز المشروع بقاعدة موارد كبيرة وإمكانية هائلة لزيادة هذه الموارد، ومن المحتمل أن يكون المشروع عبارة عن عملية واسعة النطاق بتكلفة منخفضة لتعدين الذهب.

وبصفتها الشركة المشغلة للمشروع، سيتم تعيين الرئيس التنفيذي لشركة "آريس غولد"، نيل ووديير، كمدير تنفيذي لشركة "مينيسا"، حيث سيتولى تحضير طلبات التراخيص التشغيلية للشركة.

وستحرص "آريس غولد" من خلال موقعها الراسخ في قطاع التعدين الكولومبي على تطوير مشروع "سوتو نورتي" وفق أعلى معايير الاستدامة الدولية.

وعند انتهاء المشروع، ستدخل "آريس غولد" و"مبادلة" في اتفاقية شاملة لإدارة المشروع المشترك وإصدار التراخيص البيئية وتطوير المشروع وتنفيذ عمليات المنجم.