سوق السعودية
"معادن" تحمّل أول شحنة أمونيا عبر الرصيف الجديد لميناء رأس الخير
تضاعف قدراتها في مجال الشحن البحري للأمونيا
أعلنت شركة معادن، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عن إتمام تحميل أول شحنة أمونيا عبر الرصيف البحري الجديد في ميناء المدينة الصناعية برأس الخير، وذلك من خلال واحدة من السفن الأربع التي انضمت مؤخرًا لأسطول الشحن لدى الشركة.
ويرتفع بذلك أسطول نقل الأمونيا البحري التابع لمعادن إلى سبع سفن، الأمر الذي سيسهم في زيادة قدرة شحن الأمونيا إلى نحو مليوني طن متري.
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وأشارت معادن إلى أن دعم توسيع أسطولها لنقل الأمونيا يساهم بتحقيق أهدافها لتعزيز وحماية الأمن الغذائي العالمي من خلال تزويد المزارعين بمنتجات الأسمدة.
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