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بلومبرغ: ADQ الإماراتية تعتزم ضخ ملياري دولار في سوق مصر

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ADQ القابضة
ADQ القابضة
البورصة المصرية

بلومبرغ: ADQ الإماراتية تعتزم ضخ ملياري دولار في سوق مصر

القيمة الإجمالية لصفقات في 5 شركات مصرية نصفها مقابل حصة في التجاري الدولي

دبي - العربية.نت

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من المقرر أن تشتري شركة أبوظبي القابضة ADQ، حصصاً في شركات الأسمدة والشحن المصرية كجزء من استثمار بنحو ملياري دولار في مصر، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وسيستحوذ الصندوق الإماراتي على حصص مملوكة للدولة في أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

ويأتي الإعلان عن الاستثمار المحتمل في ظل الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المصري، بعد الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية وتراجع محتمل في السياحة من السوق الرئيسية في روسيا نتيجة للحرب في أوكرانيا.

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ورفضت ADQ التعليق، كما لم تستجب الإسكندرية لتداول الحاويات، فيما قال مسؤولون في أبو قير ومصر للأسمدة، إن بيع أي حصص سيكون من اختصاص المساهمين الحاليين.

يأتي ذلك، إضافة إلى شراء حصص في شركة فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع، والبنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك مدرج في شمال إفريقيا.

وقال أشخاص مطلعون على الاتفاقية في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن نحو نصف قيمة الصفقة مستمدة من بيع حوالي 18% من أسهم البنك التجاري الدولي.

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