تابعة لـ"عطاء" تحصل على تمويل بـ100 مليون ريال من "الإمارات دبي الوطني"

أعلنت شركة عطاء التعليمية، اليوم الأربعاء، عن توقيع شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة، التابعة لها، اتفاقية تمويل بالمرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 100 مليون ريال مع بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك لإعادة جدولة عدد من القروض مستحقة لمجموعة من البنوك السعودية.

وقالت شركة عطاء التعليمية في بيان على "تداول السعودية"، إن الاتفاقية الجديدة بأسعار تنافسية وتوفر شروطا تجارية أفضل.

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وأضافت أن شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة ستقوم بسحب كامل تمويل المرابحة الجديد لسداد القروض المعاد جدولتها.

وأوضحت عطاء التعليمية أن تاريخ استحقاق القروض القائمة مع مجموعة من البنوك السعودية عام 2022، بينما تاريخ استحقاق تمويل المرابحة الجديد على أقساط نصف سنوية، وبفترة سماح 6 أشهر من تاريخ السحب (2022-2029).

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر وضمان عقاري مملوك لشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة.