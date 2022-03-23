حكم نهائي لصالح "الكابلات" يلزم "النواصي الخليجية" بدفع 6 ملايين ريال

أعلنت شركة الكابلات السعودية، عن صدور حكم نهائي بأمر تنفيذ من المحكمة التجارية بجدة يوم أمس الثلاثاء لصالحها يقضي بفسخ العقد المبرم بينها وبين شركة النواصي الخليجية للتجارة، ويلزم شركة "النواصي" بدفع نحو 6 ملايين ريال لشركة "الكابلات".

وقالت الكابلات السعودية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الحكم خاص بصفقة شراء أصول بقيمة 200 مليون ريال من شركة النواصي الخليجية للتجارة بغرض بيعها لتمويل رأس المال العامل في "الكابلات".

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كانت "كابلات" قد أعلنت في مايو 2020 عن شراء سيارات جديدة من شركة النواصي الخليجية للتجارة بقيمة بلغت 200 مليون ريال بالآجل، وذلك بغرض بيعها لتمويل رأس المال العامل في الشركة.

وفي أغسطس 2020، أعلنت الشركة تعذر تنفيذ الصفقة بسبب فشل "النواصي الخليجية للتجارة" في الوفاء بمتطلبات العقد في المواعيد المتفق عليها وما تلاها من مهل استنفذتها دون جدوى.