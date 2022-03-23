.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شراكة بين "أرامكو" و"أستون مارتن" لتصنيع سيارات تعمل بالطاقة المستدامة 

  • الخط
أرامكو

شراكة بين "أرامكو" و"أستون مارتن" لتصنيع سيارات تعمل بالطاقة المستدامة

الاتفاقية تهدف للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في سباقات FORMULA 1 بحلول 2030

دبي العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقعت شركة أرامكو، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أستون مارتن لصناعة السيارات تهدف إلى تصنيع سيارات تعمل بالطاقة المستدامة بحلول العام 2025.

وتهدف شركة أستون مارتن لصناعة السيارات إلى تصنيع سيارات (F1) تعمل بالطاقة المستدامة بحلول العام 2025.

كما تهدف الاتفاقية إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في رياضة سباق السيارات FORMULA 1 بحلول العام 2030.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا فعلت الحكومة المصرية لمواجهة جشع التجار بعد تخفيض الجنيه؟ ماذا فعلت الحكومة المصرية لمواجهة جشع التجار بعد تخفيض الجنيه؟
اكتشف المزيد