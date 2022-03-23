أرامكو
شراكة بين "أرامكو" و"أستون مارتن" لتصنيع سيارات تعمل بالطاقة المستدامة
الاتفاقية تهدف للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في سباقات FORMULA 1 بحلول 2030
وقعت شركة أرامكو، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أستون مارتن لصناعة السيارات تهدف إلى تصنيع سيارات تعمل بالطاقة المستدامة بحلول العام 2025.
وتهدف شركة أستون مارتن لصناعة السيارات إلى تصنيع سيارات (F1) تعمل بالطاقة المستدامة بحلول العام 2025.
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كما تهدف الاتفاقية إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في رياضة سباق السيارات FORMULA 1 بحلول العام 2030.
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