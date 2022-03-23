كريدي أجريكول الفرنسي يعلق أنشطته بالكامل في روسيا

أعلن بنك كريدي أجريكول Credit Agricole أحد أكبر البنوك الفرنسية عن تعليق أنشطته بالكامل في روسيا، لينضم إلى نظرائه الأوروبيين بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان البنك أنه أوقف مؤقتا تمويل المشروعات الجديدة في روسيا.

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وأول من أمس، أوقف بنك بي إن بي باريبا BNP Paribas الفرنسي جميع الأعمال التجارية الجديدة في روسيا، وقال إنه أبلغ عملاءه من الشركات أن وحدته المحلية في روسيا لن تكون قادرة على معالجة معاملاتهم اعتباراً من نهاية مارس.

وينضم كريدي أجريكول وبي إن بي باريبا إلى مجموعة متزايدة من المقرضين الذين ينسحبون من روسيا وسط عقوبات واسعة النطاق مفروضة على البلاد. وفي الأسابيع الماضية، اتخذ كل من غولدمان ساكس وجي بي مورغان ودويتشه بنك وكوميرز بنك خطوات لوقف الأعمال في روسيا.