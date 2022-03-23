مايكروسوفت تتعرض لهجوم سيبراني من هذه المجموعة!

قالت شركة مايكروسوفت إن مجموعة القراصنة المعروفة باسم Lapsus $، اخترقت أنظمتها بشكل محدود، بعد حصول المجموعة على كود المصدر لمحرك بحث Bing ومساعد صوت Cortana.

وكان عملاق البرمجيات يتتبع أنشطة Lapsus $ - التي تصنفها على أنها "حملة ابتزاز وهندسة اجتماعية واسعة النطاق" لعدة أسابيع وقدمت بعض التفاصيل حول أساليب هجماتها في منشور على مدونة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

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واخترقت مجموعة القرصنة سابقاً دفاعات الأمن السيبراني لشركة نيفيديا، وسامسونغ إليكترونيكس، كما ادعت مجموعة القراصنة هذا الأسبوع، أنهم اخترقوا نظام Okta، الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها وتدير خدمات مصادقة المستخدم لآلاف من عملاء الشركات.

وقالت مايكروسوفت: "توصل تحقيقنا إلى أن حسابا واحدا قد تعرض للاختراق، مما منح وصولا محدودا، وتعاملت فرق الاستجابة للأمن السيبراني في الشركة بسرعة لإصلاح الحساب المخترق ومنع المزيد من النشاط".

بدورها، ادعت Lapsus $ في تدوينه على منصات التواصل الاجتماعي، بأنها اخترقت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى جانب مايكروسوفت، إذ أعلنت قناتها على تيليغرام عن اختراق حسابات مايكروسوفت وأوكتا Okta هذا الأسبوع وتضمنت أيضاً ذكراً لخرق حسابات موظفي شركة إل جي إليكترونيكس.