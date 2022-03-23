"أبوظبي الإسلامي" يشارك في أول صفقة للتمويل الأخضر بـ61 مليون دولار بالسعودية

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الأربعاء، عن تقديم 61 مليون دولار لتمويل مشاريع بيئية في السعودية، بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي "يو إف جيه" المالية القابضة ومصرف الإنماء وبنك الرياض وبنك سيمنز، عبر تخصيص 480 مليون دولار من التمويلات الخضراء لثلاث محطات مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في السعودية.

وقال المصرف في بيان، إنه تولى مهام المنظم الرئيسي المعتمد، ومنسق التمويل الإسلامي لهذه العملية.

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ووفقًا لمخطط التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي المنصوص عليه في رؤية المملكة 2030، ستخدم المحطات المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي الثلاثة ما يصل إلى مليوني نسمة وستساهم في الجهود الوطنية للحفاظ على المياه وإعادة استخدامها.

كما سيكون من بين أبرز مساهماتها البيئية الرئيسية، إعادة تدوير مياه الصرف الصحي للأنشطة الزراعية ومعالجة حمأة الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الأنشطة الزراعية كسماد ولتصنيع الأسمنت واستخدامات توليد الكهرباء المتجددة لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وتقود "أكسيونا" مشروع تطوير المحطات المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي إلى جانب شركائها المحليين "توزيع" و"تماسك".

ويتضمن الهيكل التمويلي للمشاريع الثلاثة "المدينة المنورة -3" و"بريدة -2" و"تبوك -2" شريحة تمويل إسلامي بنسبة 60% من قيمة التمويل المهيكل وفق أداة التأجير الإسلامي.

وستسهم المياه المعالجة في جهود المحافظة على موارد المياه العذبة المخصصة للزراعة، ومن المتوقع أن يسهم التوفير اليومي للمياه بشكل مباشر في الأمن المائي للبلاد.

وطور تحالف الشركات المشاركة في هذا المشروع إطار عمل للتمويل الأخضر بما يتماشى مع مبادئ التمويل الأخضر 2021 التي طورتها رابطة سوق التمويلات، ورابطة سوق التمويلات في آسيا والمحيط الهادئ، وجمعيات التمويلات المشتركة والتجارية.