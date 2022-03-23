"البحري" تعين "هيف للتجارة" لتنفيذ مشروع الشركة الوطنية للحبوب
الانتهاء من تنفيذ المشروع في النصف الثاني من عام 2023
أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، اليوم الأربعاء، عن تعيين شركة هيف للتجارة والمقاولات كجهة منفذة للمشروع المشترك (الشركة الوطنية للحبوب).
وتوقعت "البحري" في بيان على "تداول السعودية"، الانتهاء من تنفيذ المشروع في النصف الثاني من عام 2023.
كانت "البحري" وقعت اتفاقية في أغسطس 2020 لإنشاء "الشركة الوطنية للحبوب" بقيمة 110 ملايين دولار، وهو مشروع مشترك بالمناصفة مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، ويهدف إلى بناء وإنشاء محطة لمناولة الحبوب في ميناء ينبع التجاري سعيا إلى تلبية الحاجة المستقبلية من الغلال الرئيسية للسعودية.
ويمتد المشروع على مساحة 313 ألف متر مربع وتبلغ السعة التخزينية للمحطة 280 ألف طن، فيما تبلغ السعة الإنتاجية للمحطة من 3 إلى 5 ملايين طن سنوياً.
وتبدأ فترة التشغيل التجريبي للمشروع في النصف الثاني من 2023 لمدة 3 أشهر.
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