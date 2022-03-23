"السعودية للتموين" تعود للربحية في 2021 محققة 14 مليون ريال  

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021.

وأظهرت بيانات الشركة عودتها إلى الربحية، بصافي ربح بلغ 14.06 مليون ريال، مقابل خسائر جاوزت 334.7 مليون ريال خلال عام 2020.

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ويرجع ذلك إلى تحسن المبيعات على وجه الخصوص واستئناف الرحلات التجارية خلال العام كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للعام 12.4 مليون ريال مقارنة بالخسارة الشاملة البالغة 332.6 مليون ريال سعودي في العام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 1.2 مليار ريال، مقابل 926.6 مليار ريال خلال العام الأسبق.

وأدى استئناف الرحلات إلى التأثير المباشر على عمليات الشركة مع زيادة في الإيرادات بنسبة 31% لتصل إلى 285.9 مليون ريال. وبلغت الخسائر التراكمية في نهاية ديسمبر 2021 نحو 193.5 مليون ريال سعودي تمثل 23.6٪ من رأس المال.

وتؤكد شركة الخطوط السعودية للتموين أنها ستطبق وتتبع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بالشركات المدرجة التي تصل خسائرها المتراكمة إلى 20٪ فأكثر من إجمالي رأس مالها.