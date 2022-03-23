"بوبيان" الكويتي يعلن نجاح تسعير صكوك بـ500 مليون دولار        

قال بنك بوبيان الكويتي، اليوم الأربعاء، إنه نجح في تسعير صكوك أولية غير مضمونة قيمتها 500 مليون دولار.

وأضاف البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت، أن طلبات الاكتتاب على الإصدار بلغت 1.2 مليار دولار، وهو ما يغطي الإصدار بنحو 2.4 مرة.

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وكان "بوبيان" الكويتي، أصدر العام الماضي، صكوكا دائمة بقيمة 500 مليون دينار ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، بمعدل ربح 3.95%.

وأشار إلى وقتها إلى أن تلك الصكوك ستكون قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات، فيما تمت تغطية الإصدار أكثر من 2.6 مرة.