"ثمار القابضة" تعلن قبول المحكمة التجارية بالرياض مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي

أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة، أن الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض، قررت في جلسة اليوم الأربعاء، قبول مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من الشركة.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أنه تم تحديد يوم الخميس الموافق 14 أبريل المقبل

الساعة 10 مساء موعدا لتصويت المساهمين على المقترح، كما تم تحديد يوم الإثنين الموافق 18 أبريل الساعة 10 مساء موعداً لتصويت الدائنين على المقترح.

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وأضافت أنها ستعلن عن أي تطورات تستجد بهذا الخصوص.