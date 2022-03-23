"سايكو" تتحول لخسارة بـ55.5 مليون ريال في 2021

تحولت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو" إلى خسائر نحو 55.54 مليون ريال في 2021، مقارنة بصافي ربح قبل الزكاة نحو 57.58 مليون ريال في 2020.

وقالت شركة "سايكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن التحول للخسارة يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 35%، وزيادة تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 5%، وزيادة في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 16%، وزيادة في أتعاب فحص وإشراف بنسبة 6%.

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بالإضافة إلى زيادة الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 132%، وانخفاض عمولات إعادة التأمين بنسبة 24%، وانخفاض إيرادات اكتتاب أخرى بنسبة 82%، وانخفاض في الإيرادات الأخرى بنسبة 16%.

وأضافت الشركة أن ذلك على الرغم من ارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 7%، وارتفاع في صافي أرباح الاستثمارات بنسبة 8%.