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"سيرا" تدرس الطرح العام لشركة "لومي للتأجير" في سوق السعودية

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مجموعة سيرا القابضة مناسبة
شعار مجموعة سيرا القابضة
سوق السعودية

"سيرا" تدرس الطرح العام لشركة "لومي للتأجير" في سوق السعودية

تعمل في مجال تقديم خدمات تأجير السيارات

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة سيرا القابضة- "سيرا"، اليوم الأربعاء، عن قيامها بإجراء دراسة حالياً بشأن إمكانية الطرح العام الأولي وإدراج أسهم شركة لومي للتأجير، التابعة لها في السوق المالية السعودية.

وقالت "سيرا" في بيان على "تداول السعودية"، إن "لومي للتأجير" هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض بالسعودية، وتعمل في مجال تقديم خدمات تأجير السيارات.

وأضافت "سيرا" أنها تعمل حالياً مع الشركة على إتمام كافة دراسات الجدوى المتعلقة بالجوانب التنظيمية والمالية والفنية والقانونية لتحديد إمكانية الطرح العام الأولي للشركة، متبوعةً بفحصي العناية المهنية المالي والقانوني لغرض تقديم المستندات والإفصاحات ذات الصلة، وفقاً للأنظمة والقواعد المنظمة.

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وأوضحت أن الطرح العام الأولي للشركة يخضع للإجراءات والمتطلبات النظامية، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر الحصول على موافقة الهيئة على تسجيل أسهم الشركة وطرحها والموافقة على نشرة الإصدار المتعلقة بالطرح محل الدراسة وموافقة السوق المالية السعودية "تداول" على إدراج أسهم الشركة، إضافة إلى الحصول على جميع الموافقات الرسمية المتعلقة بعملية الطرح.

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