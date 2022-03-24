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أرباح "السعودية لصناعة الورق" تقفز 100.5% إلى 30.3 مليون ريال في 2021

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صناعة الورق
صناعة الورق
سوق السعودية

أرباح "السعودية لصناعة الورق" تقفز 100.5% إلى 30.3 مليون ريال في 2021

عزته إلى زيادة المبيعات رغم ارتفاع أسعار لب الورق عالمياً

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن النتائج المالية للعام 2021، محققة ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 100.5% ليصل إلى 30.3 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 15.1 مليون ريال سجلتها الشركة في عام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم، أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى الزيادة في المبيعات على الرغم من ارتفاع أسعار لب الورق في السوق العالمية والمواد الأولية والارتفاع الكبير في أسعار الشحن.

وأشارت إلى انخفاض مخصص الذمم المدينة التجارية نتيجة التحسين من أداء التحصيل خلال العام 2021.

كما أشارت إلى انخفاض المصاريف التمويلية نتيجة إعادة جدولة القروض والتزام الشركة في سداد الدفعات المستحقة التي حققت زيادة في ارباح الشركة وانخفاض المصاريف الأخرى ومخصص الزكاة.

وأضافت الشركة أنها سجلت في العام 2021 إيراد الخاص بالحكم الصادر لصالحها في ما يتعلق ببيع الأرض في عام 2017.

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