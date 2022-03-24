أرباح "هيرميس" ترتفع 12% إلى 1.5 مليار جنيه في 2021

أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، اليوم عن النتائج المالية والتشغيلية لعام 2021، مسجلة إيرادات بلغت 6.1 مليارات جنيه، بنمو سنوي نسبته 12%، مصحوبا بارتفاع في صافي الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 12% ليصل إلى 1.5 مليار جنيه.

ويعكس نمو الإيرادات، الأداء القوي للعديد من القطاعات التشغيلية بالشركة، إلى جانب إضافة نتائج أعمال بنك الاستثمار العربي، لشهري نوفمبر وديسمبر إلى القوائم المالية المجمعة للمجموعة، وذلك بعد إتمام صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 51% من أسهم البنك خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث أسهمت إيرادات البنك، والتي بلغت 306 ملايين جنيه، في تعزيز الإيرادات المجمعة للشركة خلال عام 2021.

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وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كريم عوض، إن قطاع التمويل غير المصرفي واصل تسجيل نتائج استثنائية خلال عام 2021، إذ ارتفعت المساهمة الإيجابية لشركة تنمية المتخصصة في خدمات التمويل متناهي الصغر في تعزيز نتائج المجموعة، وذلك بمساهمتها بالنصيب الأكبر، كما نجحت شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية للشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL)، في مضاعفة عدد المعاملات على مدار العام.

وأضاف أن قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية، نجحا أيضا في تحقيق إيرادات ممتازة، حيث تمكن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في مضاعفة الإيرادات فضلًا عن إتمام العديد من الصفقات ليصل كل منهما إلى مستويات قياسية جديدة، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة "هيرميس" باعتبارها المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 44% لتبلغ 1.8 مليار جنيه خلال عام 2021.

في المقابل، تراجعت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بمعدل سنوي 23% لتسجل 636 مليون جنيه العام الماضي.

وشهدت إيرادات عمليات الخزانة تراجعا بمعدل سنوي 31% لتسجل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2021، وذلك على خلفية تسجيل خسائر محققة وغير محققة ناتجة عن إعادة تقييم لرؤوس الأموال المبدئية (seed capital)، مقابل تسجيل أرباح محققة وغير محققة قوية خلال نفس الفترة من العام الماضي.

من ناحية أخرى، أسهمت أرباح عمليات الخزانة وفروق ترجمة العملة الأجنبية في تنمية إيرادات القطاع.