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أكبر شركة أغذية في العالم تعلق غالبية أعمالها في روسيا

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نستله
شركة نستله
روسيا و أوكرانيا

أكبر شركة أغذية في العالم تعلق غالبية أعمالها في روسيا

دبي - العربية.نت

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أكدت شركة نستله Nestle أكبر شركة مصنعة للأغذية في العالم، أنها ستعلق الغالبية العظمى من صناعتها في روسيا وسط الضغط المتزايد على الشركات متعددة الجنسيات للخروج الكامل من البلاد بعد الحرب على أوكرانيا.

وقالت الشركة السويسرية إنها ستوقف بيع علامات تجارية مثل KitKat وNesquik، وستركز على الأطعمة الأساسية بما في ذلك أغذية الأطفال والتغذية الطبية.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على إيجاد الحلول لمصانعها الستة وموظفيها الذين يبلغ عددهم سبعة آلاف في روسيا، مؤكدة الاستمرار في تسديد أجورهم إلى جانب التبرع بأي أرباح من السوق الروسية لمنظمات الإغاثة الإنسانية.

يذكر أن Nestle حققت 2% من إيراداتها العالمية من السوق الروسية في 2021.

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