الخدمات الأرضية تقلص خسائرها السنوية 44% إلى 254.4 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021. وأظهرت البيانات تقليص الشركة لخسائرها بنحو 44%.

وبلغت صافي خسائر الشركة 254.4 مليون ريال، مقابل 424.3 مليون ريال خلال 2020.

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وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 28.4% لتصل إلى 1.6 مليار ريال، مقابل 1.25 مليار ريال خلال 2020.

وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 28.4% إلا أن تكلفة التشغيل زادت بنسبة 11% فقط وذلك لانخفاض الدعم المقدم من برنامج ساند بمبلغ 141.7 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، مما يعني بقاء التكاليف التشغيلية بدون تغير والذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة للحد من تأثير الجائحة. وقد أثر ذلك بشكل إيجابي على مجمل الربح بزيادة قدرها 215.7 مليون ريال. كما أدى التحسن في العمليات التشغيلية والتحصيل إلى تقليل مخصص خسائر الانخفاض في القيمة بقيمة 48.7 مليون ريال.

على الرغم من ارتفاع الخسائر في الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية إلى 12.4 مليون ريال، و مصروفات الزكاة 13.1 مليون ريال، و التكاليف التمويلية 14.7 مليون ريال و التي أثرت على قائمة الدخل أو الخسارة بقيمة 40.2 مليون ريال، إلا أن التحسن في الإيرادات من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 6.9 مليون ﷼ والايرادات الأخرى 8.4 مليون ﷼، قد أدت إلى انخفاض الأثر إلى 24.9 مليون ﷼ على قائمة الدخل أوالخسارة.