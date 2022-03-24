انخفاض خسائر "الزامل للصناعة" بشكل طفيف إلى 159.4 مليون ريال في 2021

أظهرت النتائج المالية لشركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" عن العام 2021، انخفاض خسائر الشركة بشكل طفيف إلى 159.4 مليون ريال بنهاية العام، مقارنة بخسائر قدرها 159.9 مليون ريال سجتلها الشركة بالفترة ذاتها من العام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، أن الخسارة تعود إلى الأسباب التالية:

مادة اعلانية

- ارتفاع تكاليف تنفيذ المشاريع بسبب التأخير في تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

- تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 99.2 مليون ريال خلال عام 2021 مقارنة بمبلغ 46.5 مليون ريال في عام 2020.

- انخفاض أرباح الشركات الزميلة بمقدار 22.5 مليون ريال، وكذلك انخفاض في الإيرادات الأخرى بمقدار 12.1 مليون ريال.

- واجهت العمليات الدولية للشركة صعوبات وتحديات عديدة بسبب تأثيرات جائحة كورونا على مختلف قطاعات الأعمال، لاسيما في الهند وفيتنام.

- ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع بمقدار 12 مليون ريال، من 154 مليون ريال في عام 2020 إلى 166 مليون ريال في عام 2021.

لكن الشركة أكدت أنه على الرغم من ذلك، فإنها نجحت في تحقيق، تحسن في هوامش الربح التشغيلية في قطاعي الحديد والعوازل، فضلا عن انخفاض في تكاليف التمويل بمبلغ 23.5 مليون ريال، إضافة إلى انخفاض خسائر العمليات غير المستمرة في قطاع الحديد بدولة الامارات وقطاع الابراج الحديدية في السعودية بمبلغ 36.8 مليون ريال.