انخفاض خسائر "مدينة المعرفة" 14.1% إلى 22.1 مليون ريال في 2021

أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، عن النتائج المالية لعام 2021، مسجلة انخفاضا في خسائرها بنسبة 14.1%، لتصل إلى 22.1 مليون ريال، مقابل 25.7 مليون ريال سجلتها الشركة عام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم، أن سبب الانخفاض، يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في الإيرادات الأخرى بمبلغ 26 مليون ريال بسبب قيام الشركة بتسييل خطابات ضمان تعود لأحد المقاولين.

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وأشارت إلى أنه على الجانب الآخر، حدث انخفاض في إجمالي الربح للعام 2021 مقارنة مع العام 2020 بمقدار 14 مليون ريال، حيث تضمنت ايرادات العام 2020 مبيعات معظم الوحدات السكنية لأحد مشاريع الشركة المنتجة للدخل.

وأضافت الشركة أن خلال ديسمبر 2021، بدأت بيع وحدات سكنية جديدة نوع "تاون هاوس"، مما سيكون له أثر إيجابي على زيادة المبيعات في الفترة المقبلة.

وبينت أنه كنتيجة لبدء تنفيذ أعمال مقاولة مشروعين رئيسيين جديدين، هما ملتقى مدينة المعرفة وبوابة المدينة، ارتفعت المصاريف التشغيلية وزادت من أثر صافي الخسارة.