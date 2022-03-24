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بنك السودان المركزي يعتزم ضخ سيولة أجنبية في القطاع المصرفي

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البنك المركزي السوداني
البنك المركزي السوداني
اقتصاد السودان

بنك السودان المركزي يعتزم ضخ سيولة أجنبية في القطاع المصرفي

سونا: المركزي تلقى ودائع من الإمارات والسعودية

الخرطوم - رويترز

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قالت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) اليوم الخميس، نقلا عن مصادر، إن البنك المركزي السوداني سيضخ مبالغ من النقد الأجنبي في البنوك خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، لمواجهة الطلب على الدولار ولضمان إزالة الاختلالات والتغيرات غير المرغوب فيها وإعادة الاستقرار إلى السوق.

وأضافت المصادر أن المركزي السوداني تلقى ودائع من دولتي الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

ولم يفصح البنك عن كميات النقد التي سيقوم بضخها، ولا عن حجم الودائع التي تلقاها.

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