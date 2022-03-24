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سلامة للتأمين تتكبد 106 ملايين ريال خسائر في 2021

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سلامة للتأمين التعاوني السعودية مناسبة
سلامة للتأمين التعاوني السعودية
سوق السعودية

سلامة للتأمين تتكبد 106 ملايين ريال خسائر في 2021

المصاريف التشغيلية الأخرى ارتفعت بنسبة 84%

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني في السعودية تكبد صافي خسارة في 2021، بلغت قيمتها 106.4 مليون ريال، مقابل 12.9 مليون ريال أرباحا في 2020.

وقالت الشركة إن صافي الخسارة قبل الزكاة خلال 2021، مقارنة بصافي الربح للعام السابق عليه يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 24٪ مقارنة مع الزيادة في الاحتياطيات الفنية بنسبة 189%، وارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى بنسبة 84%.

وبلغت قيمة إجمالي أقساك التأمين المكتتبة 467.5 مليون ريال، مقابل 427.6 مليون ريال في 2020، بنمو 9.3%.

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