سلامة للتأمين تتكبد 106 ملايين ريال خسائر في 2021

أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني في السعودية تكبد صافي خسارة في 2021، بلغت قيمتها 106.4 مليون ريال، مقابل 12.9 مليون ريال أرباحا في 2020.

وقالت الشركة إن صافي الخسارة قبل الزكاة خلال 2021، مقارنة بصافي الربح للعام السابق عليه يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 24٪ مقارنة مع الزيادة في الاحتياطيات الفنية بنسبة 189%، وارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى بنسبة 84%.

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وبلغت قيمة إجمالي أقساك التأمين المكتتبة 467.5 مليون ريال، مقابل 427.6 مليون ريال في 2020، بنمو 9.3%.