سوق السعودية
سلامة للتأمين تتكبد 106 ملايين ريال خسائر في 2021
المصاريف التشغيلية الأخرى ارتفعت بنسبة 84%
أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني في السعودية تكبد صافي خسارة في 2021، بلغت قيمتها 106.4 مليون ريال، مقابل 12.9 مليون ريال أرباحا في 2020.
وقالت الشركة إن صافي الخسارة قبل الزكاة خلال 2021، مقارنة بصافي الربح للعام السابق عليه يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 24٪ مقارنة مع الزيادة في الاحتياطيات الفنية بنسبة 189%، وارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى بنسبة 84%.
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وبلغت قيمة إجمالي أقساك التأمين المكتتبة 467.5 مليون ريال، مقابل 427.6 مليون ريال في 2020، بنمو 9.3%.
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