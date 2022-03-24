مساهمو "ينساب" يقرون توزيع 15% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2021

وافق مساهمو شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" خلال اجتماع الجمعية العامة العادية أمس الأربعاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنحو 843.75 مليون ريال، على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021.

وقالت "ينساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيعات تبلغ 1.5 ريال، وتمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

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وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 30 مارس 2022.

ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022.

وقر المساهمون القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات عن السنة المالية 2021.

كانت أرباح "ينساب" ارتفعت بنسبة 126% في 2021 بعد الزكاة والضريبة إلى 1.53 مليار ريال مقارنة بنحو 677.6 مليون ريال في 2020.