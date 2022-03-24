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"الحمادي" تربح 90.1 مليون ريال في 2021 بتراجع 31%

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مستشفى الحمادي
مستشفى تابعة لشركة "الحمادي"
سوق السعودية

"الحمادي" تربح 90.1 مليون ريال في 2021 بتراجع 31%

أرباحها تتراجع إلى 10.7 مليون ريال في الربع الرابع

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح شركة الحمادي للتنمية والاستثمار "الحمادي"، بعد الزكاة والضريبة بنسبة 31.14% في 2021، إلى 90.09 مليون ريال، مقابل 130.83 مليون ريال أرباح العام 2020.

وقالت شركة "الحمادي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن أسباب الانخفاض في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى أن الخسارة من العمليات غير المستمرة لمستشفى الحمادي العليا لعام 2021 بلغت 8.8 مليون ريال والناتجة بصفة أساسية عن خسائر استبعاد الممتلكات والمعدات الخاصة بمستشفى الحمادي العليا البالغة 39.2 مليون ريال.

وأضافت أن مخصص الخسائر الائتمانية المكون خلال عام 2021 ارتفع بمبلغ 93.4 مليون ريال مقارنة بالمكون خلال عام 2020 استناداً إلى تحديث البيانات المتعلقة بالمبالغ المتوقع استردادها والمستخدمة في نموذج احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة طبقاً لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم (9).

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وأوضحت "الحمادي"، أن خسائر الانخفاض في الشهرة الناتجة عن الاستحواذ على شركة تابعة في سنوات سابقة بلغت 9.7 مليون ريال كما في نهاية عام 2021.

وأشارت إلى انخفاض مبيعات الشركات التابعة للسنة 2021 مقارنة بالعام 2020.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تراجع صافي ربح "الحمادي" بنسبة 64.7% في الربع الرابع من 2021، إلى 10.7 مليون ريال، مقابل 30.2 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

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