"بترورابغ" توقع اتفاقية مع "غلف كرايو" لإنشاء مصنع لاستخلاص الانبعاثات الكربونية

أعلنت شركة بترورابغ عن توقيع اتفاقية مع شركة غلف كرايو، لاستخلاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مصنع أحادي جلايكول الإيثيلين (MEG) في مجمع بترورابغ الصناعي.

وأفادت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، بأنه تم توقيع الاتفاقية في رابغ من قبل الرئيس وكبير الإداريين التنفيذين لشركة بترورابغ، المهندس عثمان بن علي الغامدي، ورئيس مجلس إدارة شركة غلف كرايو عامر الهنيدي.

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ووفقا للبيان، تهدف الاتفاقية إلى تأسيس تعاون استراتيجي جديد يعزز التزام الشركتين نحو تعزيز المحتوى المحلي، وتأمين سلسلة توريد مرنة، إضافة الى إنشاء بيئة أعمال مستدامة.

وتماشياً مع التزام "بترورابغ" بالحد من انبعاثاتها، ولدعم أهداف رؤية المملكة 2030، ستقوم شركة غلف كرايو ببناء وإدارة مصنع متطور لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون.

وسيعمل المصنع بكامل طاقته بحلول الربع الثاني من عام 2023، وسيكون أول مصنع لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون في المنطقة الغربية من السعودية.

وسيتم تحويل جزء من إجمالي الغاز المستخلص عالي النقاء إلى غاز صالح للاستهلاك الغذائي بقدرة 300 طن متري في اليوم عبر خط أنابيب يمتد إلى "بترورابغ" لتسهيل عملياتها الداخلية.

كما سيتم توفير الكمية المتبقية من ثاني أكسيد الكربون في صورة سائلة للمستخدمين المصنعين النهائيين، وبذلك يتم استبدال محطات حرق الوقود الأحفوري بالإضافة إلى المساهمة في اقتصاد صديق للبيئة.

وسيتم استخدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المستخلصة والمنقاة في المقابل كمورد قيم لتطبيقات الغاز المبتكرة والصالح للاستهلاك الغذائي في صناعات النفط والغاز وتحلية المياه والأغذية والمشروبات والأسمنت والزراعة.