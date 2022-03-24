بنوك الكويت
"بيتك" الكويتي يحدّث عرضه لتبادل الأسهم مع "الأهلي المتحد" البحريني
مشروطاً باستكمال الموافقات من جانب المساهمين والجهات الرقابية
قدم بيت التمويل الكويتي "بيتك"، معدلا محدثا لتبادل الأسهم في صفقة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، مشروطا باستكمال الموافقات من جانب المساهمين والجهات الرقابية.
وقال البنكان في بيانين منفصلين لبورصة الكويت، إن المستشارين المختصين الذين تم تعيينهم من كلا البنكين قاموا باستكمال دراسات التقصي النافي للجهالة ورفعوا تقاريرهم إلى مجلسي الإدارة للنظر فيها وتقييمها.
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وذكر البيانان، أن مناقشات تدور حاليا بين مجلسي الإدارة بشأن معدل تبادل الأسهم المقترح والبدائل المحتملة.
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