"نادك" تتحول لخسارة بـ285 مليون ريال في 2021

تحولت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" إلى تحقيق خسائر نحو 285.03 مليون ريال في العام 2021، مقارنة بصافي ربح بعد الزكاة والضريبة نحو 35.65 مليون ريال في 2020.

وقالت "نادك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التحول للخسارة يعود إلى تراجع الإيرادات بنسبة 3.39% في 2021، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض مبيعات قطاع الزراعة بنسبة 36.94% ومنتجات الألبان والصناعات الغذائية بنسبة 0.84%.

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وأضافت أنه يعود كذلك إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 3.49% في 2021، وهو ما يرجع إلى الزيادة في تكلفة العلف الحيواني وزيادة مخصص السلع البطيئة غير المتحركة.

وأشارت إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 31.18% في 2021، بسبب الزيادة في الأتعاب المهنية والاستشارية ومصاريف تقنية المعلومات خلال العام 2021، وقد قابل هذه الزيادة جزئياً انخفاضاً في مصاريف منافع الموظفين.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" ارتفعت خسائر "نادك" بنسبة 300.3% في الربع الرابع من 2021 إلى 277.3 مليون ريال مقارنة بخسائر نحو 69.3 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.