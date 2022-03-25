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رئيس "بلاك روك": الحرب الروسية الأوكرانية تمثّل نهاية للعولمة 

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روسيا و أوكرانيا

رئيس "بلاك روك": الحرب الروسية الأوكرانية تمثّل نهاية للعولمة

أكد أنها كشفت عن أزمة كبيرة لسلاسل الإمدادات

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، لاري فينك، إن الحرب الروسية الأوكرانية تمثّل نهاية للعولمة التي عرفها العالم في العقود الثلاثة الماضية، حيث كشفت عن أزمة كبيرة لسلاسل الإمدادات واعتماد الشركات على دول عدة لتوريد البضائع.

وأضاف فينك، الذي تدير شركته أصولاً بـ10 تريليونات دولار، أن الواقع الجديد سيدفع الشركات للانسحاب من دول بعيدة والاعتماد أكثر على المصادر المحلية أو القريبة.

ورجح أن تستفيد من ذلك الأمر الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك ودول جنوب شرق آسيا.

وذكر فينك، أن ارتفاع أسعار النفط سيسرّع التحول نحو المصادر البديلة، لكنه أكد على أهمية مواصلة العمل مع الشركات النفطية في مرحلة التحوّل.

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