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"إن.إم.سي" تخرج من الوصاية في الإمارات لتشكيل شركة جديدة

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إن إم سي
إن.إم.سي
سوق أبوظبي

"إن.إم.سي" تخرج من الوصاية في الإمارات لتشكيل شركة جديدة

المجموعة ستكون تحت سيطرة بنوك أبرزها "أبوظبي التجاري"

دبي - رويترز

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قال الأوصياء على "إن.إم.سي هيلث كير"، إن أكبر شركة لخدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في الإمارات والشركات العاملة التابعة لها، ستخرج من الوصاية في أبوظبي يوم الجمعة لتشكيل شركة جديدة.

ودخلت "إن.إم.سي" التي كانت مدرجة في لندن، بأزمة خلال العام 2020 بعد الكشف عن ديون مخفية بأكثر من أربعة مليارات دولار، مما تسبب في خسائر فادحة للعديد من البنوك داخل الإمارات وخارجها.

وقال بيان صادر عن الأوصياء المشتركين من ألفاريز ومارسال: "تخرج 34 من شركات (إن.إم.سي) من الوصاية في إطار عملية سريعة لتشكيل مجموعة (إن.إم.سي) جديدة".

وستكون المجموعة الجديدة تحت سيطرة بنوك في مقدمتها بنك أبوظبي التجاري.

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