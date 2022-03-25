"سالك" تستحوذ على 35.4% من شركة زراعية سنغافورية بقيمة 4.65 مليارات ريال

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية استحواذ على 35.43% من شركة أولام الزراعية القابضة بقيمة إجمالية تبلغ 1.24 مليار دولار، ما يعادل 4.65 مليار ريال على أن تكتمل كافة إجراءات الصفقة خلال العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "سالك"، المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح، إن الصفقة ستعمل على تعزيز وتطوير مسيرة "سالك" كذراع استثماري لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة.

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وأضاف الرميح أن الاستثمار مع شركة أولام الزراعية، يأتي في إطار مساهمة "سالك" بتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة من خلال تنويع استثماراتها الخارجية في المناطق ذات الميز النسبية من حيث الموقع الجغرافي ووفرة السلع الغذائية الأساسية.

وأشار إلى أن شركة أولام الزراعية القابضة تعد إضافة لمحفظة استثمارات "سالك" العالمية نظرا لما تتمتع به "أولام الزراعية" من إمكانيات كبيرة في مجال تجارة الحبوب على الصعيد العالمي.

وأكد الرميح أن "سالك" تعمل على التكامل بين استثماراتها العالمية والمحلية، مما يتيح لها زيادة الوصول إلى مصادر إنتاج السلع الغذائية الاستراتيجية، وهو ما يعزز من مكانتها ككيان وطني في مجال الأمن الغذائي وعالمي في مجال الأغذية الزراعية.

يشار إلى أن شركة أولام الزراعية القابضة ومقرها في سنغافورة هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تجارة الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام ويعمل بها أكثر من 9100 موظف في أكثر من 30 دولة.

وفي عام 2021 قامت الشركة بمناولة أكثر من 40 مليون طن من المنتجات، وحققت إيرادات أكثر من 23 مليار دولار.