.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"برق" لحلول التنقل الذكي تطلق أعمالها رسمياً في الإمارات

  • الخط
شركة برق الإماراتية
شركة برق الإماراتية
شركات

"برق" لحلول التنقل الذكي تطلق أعمالها رسمياً في الإمارات

تستهدف الشركة معالجة تحديات التسليم في الصناعات والمجالات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة "برق" الإماراتية المتخصصة في مجال حلول التنقل الذكية والخدمات اللوجستية، عن التدشين الرسمي لبدء أعمالها في الدولة، حيث من المقرر أن توفر الشركة الجديدة لعملائها حزمة متكاملة من الخدمات التي تسهم في تعزيز تجربتهم، بما يتعلق بخدمة توصيل "الميل الأخير".

يأتي ذلك تماشياً مع جهود الإمارات، في دعم مسيرة النمو، ضمن قطاع الخدمات اللوجستية والنقل وخدمات التجارة الإلكترونية في الإمارات.

وأضافت الشركة اليوم السبت، أنها تستهدف عبر مجموعتها الخاصة من المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، معالجة تحديات التسليم في الصناعات والمجالات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والاحتياجات اللوجستية، وعمليات وإجراءات نقل الأدوية والمستلزمات الطبية، وفق ما نقلته صحيفة الخليج الإماراتية.

"ثقة" السعودية تقدم حلولا ذكية تخدم التحول إلى الرقمنة شركات "ثقة" السعودية تقدم حلولا ذكية تخدم التحول إلى الرقمنة

وتتضمن قائمة الطرازات التي تنتجها الشركة الدراجة "Rena Max"، وهي دراجة كهربائية، تم تصميمها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، فهي مزودة بأنظمة سلامة وأمان، تُسهم في تعزيز وترسيخ حرص الشركة على الحفاظ على صحة وسلامة قائدها.

وفي مجال الطائرات المسيرة "عن بعد"، أنتجت الشركة طائرة "ياس 1"، وهي طائرة بدون طيار "درون"، مزوده بكاميرات وأجهزة إرسال، ومحرك متطور يمكنها من الطيران لمسافات بعيدة، كما تم تصميمها بمواصفات ومواد صلبة تمكنها من حمل المعدات الطبية والأدوية وغيرها، والطيران بها إلى مسافات وارتفاعات شاهقة.

وقعت شركة "برق" اتفاقيتَي تفاهم مع كل من شركة "أمريكانا" وشركة "Motherson" المتخصصة في تصنيع معدات السيارات على مستوى العالم.

وبموجب الاتفاقية الأولى، ستتولى شركة "برق" مهام توفير عدد من مركباتها، لنقل وتقديم خدمات لوجستية لشركة "أمريكانا"، بينما ستشرع الشركة بناء على الاتفاقية الثانية مع شركة "Motherson" على توصيل منتجات الشركة إلى عملائها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هدف روسي يثير الارتباك في حرب أوكرانيا.. ما هو؟ هدف روسي يثير الارتباك في حرب أوكرانيا.. ما هو؟
اكتشف المزيد