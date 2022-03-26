"برق" لحلول التنقل الذكي تطلق أعمالها رسمياً في الإمارات

أعلنت شركة "برق" الإماراتية المتخصصة في مجال حلول التنقل الذكية والخدمات اللوجستية، عن التدشين الرسمي لبدء أعمالها في الدولة، حيث من المقرر أن توفر الشركة الجديدة لعملائها حزمة متكاملة من الخدمات التي تسهم في تعزيز تجربتهم، بما يتعلق بخدمة توصيل "الميل الأخير".

يأتي ذلك تماشياً مع جهود الإمارات، في دعم مسيرة النمو، ضمن قطاع الخدمات اللوجستية والنقل وخدمات التجارة الإلكترونية في الإمارات.

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وأضافت الشركة اليوم السبت، أنها تستهدف عبر مجموعتها الخاصة من المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، معالجة تحديات التسليم في الصناعات والمجالات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والاحتياجات اللوجستية، وعمليات وإجراءات نقل الأدوية والمستلزمات الطبية، وفق ما نقلته صحيفة الخليج الإماراتية.

وتتضمن قائمة الطرازات التي تنتجها الشركة الدراجة "Rena Max"، وهي دراجة كهربائية، تم تصميمها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، فهي مزودة بأنظمة سلامة وأمان، تُسهم في تعزيز وترسيخ حرص الشركة على الحفاظ على صحة وسلامة قائدها.

وفي مجال الطائرات المسيرة "عن بعد"، أنتجت الشركة طائرة "ياس 1"، وهي طائرة بدون طيار "درون"، مزوده بكاميرات وأجهزة إرسال، ومحرك متطور يمكنها من الطيران لمسافات بعيدة، كما تم تصميمها بمواصفات ومواد صلبة تمكنها من حمل المعدات الطبية والأدوية وغيرها، والطيران بها إلى مسافات وارتفاعات شاهقة.

وقعت شركة "برق" اتفاقيتَي تفاهم مع كل من شركة "أمريكانا" وشركة "Motherson" المتخصصة في تصنيع معدات السيارات على مستوى العالم.

وبموجب الاتفاقية الأولى، ستتولى شركة "برق" مهام توفير عدد من مركباتها، لنقل وتقديم خدمات لوجستية لشركة "أمريكانا"، بينما ستشرع الشركة بناء على الاتفاقية الثانية مع شركة "Motherson" على توصيل منتجات الشركة إلى عملائها.