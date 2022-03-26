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بنوك يابانية وبريطانية وأميركية تدرس قرضا بمليار دولار لمؤسسة البترول الكويتية

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جي بي مورغان
جي بي مورغان
اقتصاد الكويت

بنوك يابانية وبريطانية وأميركية تدرس قرضا بمليار دولار لمؤسسة البترول الكويتية

القرض سينفق للمساعدة في زيادة إنتاج النفط

طوكيو - رويترز

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ذكرت صحيفة نيكاي الاقتصادية، اليوم السبت، أن مجموعة من البنوك اليابانية والبريطانية والأميركية تدرس تقديم قروض مشتركة بقيمة مليار دولار لمؤسسة البترول الكويتية للمساعدة في زيادة إنتاج النفط.

وقالت الصحيفة إن البنوك المشاركة تشمل بنك ميزوهو، وهو الوحدة المصرفية الرئيسية لمجموعة ميزوهو المالية اليابانية، وبنك إتش.إس.بي.سي البريطاني وجي بي مورغان الأميركي.

وفي نوفمبر 2021، قالت مصادر نفطية مسؤولة، إن مؤسسة البترول الكويتية تجري مفاوضات على قدم وساق لأخذ قرض ملياري لتمويل المشاريع الحالية التي تنفذها الشركات النفطية.

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وأوضحت أن "البترول" لا يوجد لديها توجه لأخذ قروض من البنوك المحلية في الوقت الراهن.

وقامت مؤسسة البترول بتقييم مدى ملاءمة هيكلة المؤسسة وشركاتها التابعة مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي حتى عام 2040، والتي تم إقرارها سابقا، وتم تعيين أحد البيوت الاستشارية العالمية لإعداد الدراسات الأولية ومراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة بناء على التوجهات الاستراتيجية وخطط الشركات والقطاعات التابعة في مؤسسة البترول، والتي تشمل قطاع التخطيط والمالية وقطاع التسويق العالمي وأخيرا قطاع الموارد البشرية.

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